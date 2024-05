Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uneinsichtige Männer in Gewahrsam

Weil sie mehrfach den Platzverweis missachteten, endete der Mittwochabend für zwei Männer in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Das deutlich alkoholisierte Duo war in einer Gaststätte in der Eugenstraße negativ aufgefallen. Während der eine offenbar trunkenheitsbedingt an der Bar eingeschlafen war und der andere begann, Gäste anzupöbeln, wurden sie aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Weil sie sich weigerten, wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Den Beamten gegenüber traten beide aggressiv und vollkommen uneinsichtig auf und mussten aus der Gaststätte befördert werden. Nachdem die 57 und 72 Jahre alten Männer den ausgesprochenen Platzverweis in der Folge wiederholt missachteten, nahmen die Polizisten beide in Gewahrsam. Auf sie kommt nun unter anderem die Rechnung für die Übernachtung in der Zelle zu.

Friedrichshafen

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Ettenkirch. Ein 42 Jahre alter Opel-Lenker war um etwa 20.15 Uhr auf der Waltenweiler Straße unterwegs und wollte die Brochenzeller Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Peugeot. Der 68 Jahre alte Vorfahrtsberechtigte konnte eine Kollision nicht verhindern, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam, bei dem insgesamt rund 12.000 Euro Sachschaden entstand. Um die Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Auto prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr auf der Teuringer Straße zwischen Ittenhausen und Bunkhofen wurde eine 30 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Die Audi-Fahrerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, versuchte einem auf der Fahrbahn sitzenden Igel auszuweichen und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Während an ihrem Audi Totalschaden in noch unbekannter Höhe entstand, hatte die Frau Glück im Unglück und zog sich offenbar eher leichtere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Der Igel überlebte den Vorfall nicht.

Friedrichshafen

Farbbeutel geworfen

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen mehrere Farbbeutel an die Terminal-Fassade und den Flughafen-Eingangsbereich geworfen. Ob die Tat mit den Protesten am vergangenen Wochenende im Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang nicht bekannt.

Salem

Fahranfängerin verursacht Unfall

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Zu den Eichen". Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin hatte ihren A6 offenbar nicht unter Kontrolle, beschleunigte in einer Kurve stark und prallte in der Folge gegen einen geparkten Fiat. Im Anschluss wurde der Audi abgewiesen und kollidierte auf einem angrenzenden Grundstück wuchtig mit einem Wohnmobil. Am Wagen der Frau entstand rund 20.000 Euro Sachschaden, am Fiat beläuft sich dieser auf etwa 5.000 Euro und am VW-Crafter auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell