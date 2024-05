Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tankstelle überfallen

Wangen im Allgäu/Landkeis Ravensburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend eine Tankstelle in der Erzbergerstraße überfallen. Kurz vor 22 Uhr betrat der Unbekannte maskiert den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der 23-jährigen Angestellten. Nachdem diese den Inhalt der Kasse an den Täter übergeben hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde niemand. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Unterstützungskräfte aus dem benachbarten Bayern im Einsatz waren, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Er ist etwa 175 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch und trug zur Tatzeit weiße Turnschuhe, eine dunkelgraue Hose, graue Handschuhe und einen schwarzen Hoody. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Überfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell