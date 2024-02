Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch und Diebstahl

Ohof/Meinersen (ots)

Am Freitag um 03:44 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände der Baumschule an der Bundesstraße 18 in Ohof. Hier hebelten sie zwei Türen auf und verursachten einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Diebesgut erlangten die Täter hierbei allerdings nicht.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 20:00 bis 07:00 Uhr. Mutmaßlich die gleichen unbekannten Täter brachen hier einen Snack-Automaten an der "Alte Bundesstraße" 4 in Ohof auf und entwendeten Bargeld. Die Höhe des Schadens sowie Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Die Polizei in Meinersen ermittelt in den beiden Fällen und kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder denen Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Meinersen unter Tel.: 05372 97330.

