Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Wesendorf/ Isenbüttel (ots)

Zwei Beamte der Polizei Wesendorf wurden bei einer Streifenfahrt am Mittwochabend auf einen Audi aufmerksam. Dieser fuhr zügig über einen Kreisel auf die Celler Straße. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 50-jährige Fahrer an, ein "Feierabendbier" getrunken zu haben. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,56 Promille. Ebenfalls im Rahmen einer Streifenfahrt, in Isenbüttel, fiel zwei Beamten der Polizei Meine in der Nacht auf den heutigen Donnerstag auf, dass die Fahrerin eines Skoda den Fahrtrichtungsanzeiger nicht benutzte. Die Beamten stoppen die Fahrt in der Sandstraße. Bei der anschließenden Kontrolle gab auch diese Fahrerin, eine 41-Jährige, an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Eine Kontrolle ergab hier einen Wert von 0,8 Promille.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die jeweiligen Fahrten endeten an den Kontrollorten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell