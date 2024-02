Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallzeugen und Zweiradfahrer gesucht

Ummern (ots)

Bereits am Dienstag, dem 13.02.2024, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs auf der Landstraße 284 zwischen Ummern und der Bundesstraße 4.

Ein VW ID 4 befuhr die L284 in Fahrtrichtung Ummern. Etwa 800 m nach der Ummerschen Kreuzung überholte der ID 4-Fahrer den vor ihm fahrenden VW ID 3. Während des Überholvorgangs kam dem ID 4-Fahrer ein Zweirad entgegen, dass er zuvor nicht wahrgenommen hatte. Es kam zu einer Kollision zwischen Zweirad und dem ID 4. Bei der Kollision entsandt am VW ID 4 ein Schaden von ca. 900 Euro. Der Fahrzeugführer des ID 4 wendete an einer geeigneten Stelle um sich nach dem Zweiradfahrer zu erkundigen und seine Personalien zu hinterlassen. Dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeistation in Wesendorf sucht nun den Zweiradfahrer oder anderen Zeugen, wie den Fahrzeugführer des ID 3, und bittet um Hinweise unter Tel.: 05376 976560.

