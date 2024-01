Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pokémon-Sammelkarten in fünfstelligem Wert entwendet

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum von Samstag (30. Dezember), 21:00 Uhr, bis Sonntag (31. Dezember), 12:00 Uhr, wurde in ein Computerfachgeschäft an der Langbaurghstraße in Troisdorf-Spich eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudekomplexes auf und verschafften sich so Zutritt in die Verkaufs-, Büro- und Lagerräume. Die Einbrecher durchsuchten den Lagerraum, in dem sich neben den Pokémonartikeln, auch Comic- und Gamingartikel befanden. Nach Angaben des Geschädigten wurden Pokémon-Sammelkarten in einem fünfstelligen Wert entwendet. Hinweise zu den Unbekannten und/oder dem Diebesgut nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell