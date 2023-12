POL-SU: Seniorin beim Einsteigen ins Auto leicht verletzt

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28. Dezember) wurde in ein Einfamilienhaus an der Franz-Assisi-Straße in Troisdorf eingebrochen und ein grauer VW Golf entwendet. Als die Hausbewohnerin gegen 04:30 Uhr wach wurde, bemerkte sie im Flur die offenstehenden Schubladen der Kommode. Nachdem sie ihren Mann geweckt hatte, stellten sie den Diebstahl eines Portemonnaies und des Fahrzeugschlüssels fest. Als ihr Mann ...

mehr