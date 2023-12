Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Homejacking: Volkswagen nach Einbruch entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28. Dezember) wurde in ein Einfamilienhaus an der Franz-Assisi-Straße in Troisdorf eingebrochen und ein grauer VW Golf entwendet. Als die Hausbewohnerin gegen 04:30 Uhr wach wurde, bemerkte sie im Flur die offenstehenden Schubladen der Kommode. Nachdem sie ihren Mann geweckt hatte, stellten sie den Diebstahl eines Portemonnaies und des Fahrzeugschlüssels fest. Als ihr Mann gegen 01:00 Uhr schlafen gegangen war, stand das Fahrzeug noch in der Einfahrt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten an der Hauseingangstür eine Hebelspur fest. Die Fahndung nach dem rund 20.000 Euro teuren VW Golf mit dem Kennzeichen SU-MG 607 verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder zum gestohlenen Fahrzeug nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

