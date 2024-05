Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall

Auf eine Abbiegende ist am Dienstagnachmittag eine 36 Jahre alter Skoda-Fahrerin auf der L 320 zwischen Schwarzenbach und Hiltensweiler aufgefahren. Die Autofahrerin erkannte offensichtlich zu spät, dass eine 32-Jährige mit ihrem VW auf ein Grundstück abbiegen wollte, und prallte in deren Fahrzeugheck. Beide Unfallbeteiligten sowie die mitfahrenden Kinder wurden nach der wuchtigen Kollision durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am VW als auch am Skoda entstand Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro.

Argenbühl

Achse gebrochen - Unfall

Wegen einer gebrochenen Vorderachse ist am Dienstag kurz nach 14 Uhr ein Opelfahrer auf der B 12 zwischen Schaulings und Gaischachen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen mit der offensichtlich abgenutzten Achse kam nach einem kurzen Ausflug in das angrenzende Gebüsch in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

Liebenau

Womöglich unter Drogen am Steuer - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 40 Jahre alten Autofahrer, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch womöglich unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer seines Wagens saß. Der Porsche-Fahrer fuhr nach Angaben eines anderen Verkehrsteilnehmers auf der B 467 bei Liebenau in Schlangenlinien und soll plötzlich abgebremst haben, sodass der Hinterherfahrende eine Vollbremsung machen musste. Eine Streife stoppte den 40-Jährigen kurze Zeit später und führte mit diesem einen Drogenvortest durch, der auf Cannabis anschlug. Die Beamten beendeten daraufhin die Fahrt des Mannes und ordneten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an.

Weingarten

Verkehrsunfall

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin auf den Mercedes eines 27-Jährigen aufgefahren, der in der Waldseer Straße verkehrsbedingt stärker abbremsen musste. Beide Unfallbeteiligten klagten nach dem wuchtigen Aufprall über Schmerzen, die Unfallverursacherin wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallwagen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro. Der Audi, an dem die Airbags auslösten, musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Kleinbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Eine brennende Frisbeescheibe aus Schaumstoff, die ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zur Mittagszeit im Eingangsbereich der Durlesbachschule entzündet hat, führte gegen 13.15 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Durch den brennenden Gegenstand wurde auch ein Holzregalboden angesengt, eine Zeugin konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr das kleine Feuer mittels Wasser ablöschen. Rund 50 Schülerinnen und Schüler, die zur Mittagszeit in der Schule anwesend waren, wurden vorübergehend in der benachbarten Durlesbachhalle untergebracht und betreut. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte aber eher gering ausfallen. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen zur Täterschaft übernommen.

Leutkirch

Mädchen von Pkw erfasst

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Herlazhofer Straße ereignet hat. Ein 13 Jahre altes Kind sprang auf Höhe der Bushaltestelle unachtsam auf die Straße und wurde dabei vom herannahenden Wagen einer 51-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn abgewiesen. Das Mädchen hatte Glück im Unglück. Ein Rettungsdienst brachte es mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Sachschaden entstand an dem Nissan nicht.

Leutkirch

Auf Gegenüber eingeschlagen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr im Bereich der Bahnhofsarkaden ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. Der Mann soll mit zwei weiteren Personen Alkohol getrunken haben und im weiteren Verlauf aus unbekannten Gründen auf eines seiner beiden Gegenüber losgegangen sein. Nach einem Faustschlag ins Gesicht ging der 31-Jährige zu Boden, woraufhin der aggressive 26-Jährige weiter auf das Opfer eingeschlagen haben soll. Im Anschluss suchte er das Weite und muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Der 31-Jährige erlitt bei dem Angriff Platzwunden, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.

Ravensburg

Heckenbrand - Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Brand einer Hecke am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Hans-Mantz-Straße ermittelt die Polizei. Ein Zeuge war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte beobachtet, wie ein Kind augenscheinlich von der Örtlichkeit flüchtete. Durch umgehend eingeleitete Löscharbeiten durch Zeugen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um das vollständige Ablöschen der Hecke. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Das Kind, das den bisherigen Ermittlungen zufolge mit der Brandentstehung in Verbindung stehen könnte, wird als etwa fünf Jahre alt beschrieben. Es hatte ein T-Shirt und eine kurze Hose an und rannte augenscheinlich sehr aufgeregt in Richtung Obere Burachstraße davon. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-333 entgegen.

Leutkirch

Gefahrgutkontrollen auf der A 96

Zahlreiche Verstöße, unter anderem gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften, gegen das Fahrpersonal- und das Arbeitszeitgesetz sowie Mängel an technischen Einrichtungen und der Ladungssicherung waren die Feststellungen bei Kontrollen der Polizei am Dienstag auf der A 96, Parkplatz Winterberg. Bei insgesamt 35 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden, darunter zwölf Gefahrguttransporten, beanstandeten die Kontrollierenden insgesamt 15 Fahrzeuge. Die Lenker müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Ravensburg

Graffiti-Schmierer richten Sachschaden an - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 8.5.24, und Dienstag zahlreiche Bandenteile des Fußballsoccers der Grundschule in der Höllwaldstraße mit Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

