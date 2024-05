Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald / Walbertsweiler

Sachschaden von über 30.000 Euro sowie zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Sachschaden von über 30.000 Euro sowie zwei Leichtverletzte sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr auf der L 195 zwischen Walbertsweiler und Wald zu verzeichnen. Ein 88-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Kreisstraße aus Richtung Oberkappel auf die Landesstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, der von Walbertsweiler in Richtung Wald unterwegs war. Der 71-Jährige erkannte die Situation zwar noch und bremste ab, konnte eine Kollision mit dem Ssanyong des 88-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Wagen des Unfallverursachers in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Unfallbeteiligten zogen sich nach bisherigen Erkenntnissen offensichtlich nur leichtere Verletzungen zu. Der 88-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurden auch die angrenzenden Feuerwehren an die Unfallstelle alarmiert.

Herdwangen

Rettungshubschrauber bei Unfall nach medizinischem Notfall im Einsatz

Nach einem Unfall, dem offensichtlich ein medizinischer Notfall vorausging, wurde ein 56-Jähriger am Dienstagabend durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Mann war mit seinem Traktor samt Grubber auf der L 195 bei Herdwangen unterwegs, als er Angaben anderer Verkehrsteilnehmer zufolge mehrfach Querungshilfen für Fußgänger überfuhr und auf der Strecke Richtung Ebratsweiler mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Traktor in einer Wiese zum Stehen gekommen war, kümmerten sich Ersthelfer um den Bewusstlosen und verständigten die Rettungskräfte. Andere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Sigmaringen

Fahrdienst wird von Hund gebissen

Von einem Hund gebissen wurde der Fahrer eines Fahrdiensts für Schüler am Montagnachmittag in der Badstraße. Als der Mann anhielt und die Schiebetüre des Kleinbusses öffnete, schnappte der wenige Meter entfernte Hund einer Spaziergängerin nach dem 77-Jährigen und biss ihm in die Wade. Das Frauchen soll ihren kleinen Hund noch an der Leine weggezogen und ihren Spaziergang fortgesetzt haben. Nachdem der Mann später kurzzeitig ärztlich versorgt wurde, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Schlägerei

Nach einer Schlägerei im Bereich der Nepomukbrücke am Dienstagabend ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen zumindest einen 25-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige mit einem 41-Jährigen aus noch unklarem Hintergrund aneinandergeraten sein und diesen geschlagen und getreten haben. Inwieweit weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der erheblich alkoholisierte 40-Jährige wurde aufgrund seiner augenscheinlich oberflächlichen Verletzungen von einem Rettungsdienst zu einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell