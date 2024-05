Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr in Tunau auf einer Wiese an einem Baum sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Als eine Radfahrerin den Mann anschrie, setzte sich dieser auf sein Fahrrad und fuhr davon. Der Unbekannte wird als etwa 45 bis 55 Jahre alt und zwischen 170 und 180cm groß beschrieben. Er soll korpulent gewesen sein und zur Tatzeit eine blaue Jeans, ein blaues T-Shirt und eine dunkle Base-Cap getragen haben. Hinweise auf den Mann nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Wuchtiger Auffahrunfall - vier Personen in ärztlicher Behandlung

Nach einem wuchtigen Auffahrunfall am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 201 zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Salem-Mimmenhausen mussten vier Personen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 38 Jahre alte Fahrerin eines Citroen hatte offensichtlich zu spät bemerkt, dass eine 48-jährige Opel-Fahrerin von der Landstraße auf einen Kiesparkplatz abbiegen wollte, und fuhr ihr nahezu ungebremst auf. Während sich ein Mitfahrer im Citroen durch die Kollision wohl eher schwerere Verletzungen zuzog, wurden die übrigen Unfallbeteiligten nach bisherigen Kenntnissen leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt circa zwei Stunden gesperrt.

Deggenhausertal

Rund 33.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall - Unfallverursacherin nicht angeschnallt

Auf etwa 33.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw am Montag gegen 16.45 Uhr auf der L 204 zwischen Untersiggingen und Wittenhofen entstanden ist. Eine 74-jährige Audi-Fahrerin bemerkte zu spät, dass eine andere Autofahrerin nach links in den Haldenweg abbiegen wollte und hinter dieser bereits drei weitere Verkehrsteilnehmer angehalten hatten. Die Audi-Lenkerin fuhr der Kolonne auf und schob die drei Pkw aufeinander. Eine 52-Jährige wurde durch die Kollision ebenso wie die Unfallverursacherin verletzt. Die Audi-Fahrerin hatte angesichts dessen, dass sie nicht angeschnallt war, dennoch Glück im Unglück.

Heiligenberg

Drogentest schlägt bei Autofahrer an

Auf Cannabis hat der Drogenvortest bei einem Autofahrer angeschlagen, der am späten Montagabend auf der L 201 in eine Polizeikontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Überlingen stoppten den 21-Jährigen und ordneten bei ihm in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Der junge Mann musste seinen Wagen stehen lassen. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung am Steuer bestätigen, kommen auf den 21-Jährigen ein empfindliches Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

