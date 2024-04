Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Rauda im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unter Bezugnahme auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Crossen an der Elster (28. März 2024), ist zu ergänzen, dass auch im nahegelegen Rauda im Verlauf der Nacht zum Donnerstag, dem 28. März, ein Einbruch stattfand.

Der bereits ausgezogene Sohn der Eigentümer, welche sich im Urlaub befanden, stellte gestern Abend fest, dass unbekannte Täter die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet hatten und das gesamte Haus durchwühlt wurde. Die finale Auflistung des Beutegutes steht noch aus. Bis dato fehlen mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter Angabe des Aktenzeichens - 0080315/2024 - zu melden.

