PP Ravensburg: Fahndungsrücknahme - Vermisste Frau leblos aufgefunden

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 18 Uhr erlitten. Der Biker befand sich in der Karlstraße an der Kreuzung mit der Schussenstraße auf der linken Fahrspur und hielt bei roter Ampel. Ein 52 Jahre alter KIA-Fahrer befand sich rechts neben dem Motorradfahrer auf der Geradeausspur und zog ...

