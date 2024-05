Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Altkleidercontainer beschädigt

Zwei Altkleidercontainer haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Gemminger Straße beschädigt. Die Abwurfklappen wurden derart beschädigt, dass sie sich nicht mehr bewegen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich voraussichtlich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Leichter Auffahrunfall hat Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Folge

Ein leichter Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der B 313 zwischen Meßkirch und Sigmaringen hat für einen 45-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Folge. Der Autofahrer erkannte an einer Stoppstelle zu spät, dass ein Vorausfahrender anhielt und fuhr mit seinem Citroen auf den vor ihm befindlichen Audi auf. Während der Sachschaden bei der polizeilichen Unfallaufnahme auf lediglich wenige hundert Euro geschätzt wurde, fiel den Beamten auf, dass der 45-jährige Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein mehr besitzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Seine Fahrt durfte der Citroen-Lenker nicht mehr fortsetzen.

Gammertingen

Glasscheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Offensichtlich mit Pflastersteinen haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag eine Glasscheibe an einer Bushaltestelle in der Fehlatalstraße eingeschlagen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der mutwilligen Tat und nimmt Hinweise auf die Vandalen unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wald

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Ruhestetten. Beim Abbiegen auf einen Gemeindeverbindungsweg übersah der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns, dass er gerade von dem Zweiradfahrer überholt wird und erfasste diesen seitlich mit seiner Zugmaschine. Ein Rettungshubschrauber brachte den 22-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während an dem Traktor kein größerer Sachschaden entstand, wird dieser an der Kawasaki auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Veringenstadt

Audi-Fahrerin prallt in Leitplanke

In einer Linkskurve ist am Sonntagmittag auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Jungnau eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Die Unfallverursacherin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, an ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Korrektur zu unserer Pressemeldung vom 10.05.24 für den Landkreis Sigmaringen

In unserer täglichen Pressemeldung vom 10.05.24 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. In dem Beitrag "Sigmaringendorf - Zwei Leichtverletzte nach Unfall" sind gleich zwei unrichtige Angaben. Erstens war der Zeitpunkt beider Unfälle nicht vormittags gegen 10.15 Uhr, sondern abends gegen 22.15 Uhr. Und außerdem war die Seat-Lenkerin nicht 39, sondern 36 Jahre alt. Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen!

