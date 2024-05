Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Beim Einbruchsversuch gescheitert

Ein Unbekannter hat versucht, zwischen Freitagabend und Samstagabend gewaltsam in die Aussegnungshalle des Hauptfriedhofs in der Hochstraße zu gelangen. Er scheiterte bei seinem Vorhaben, eine Tür zu öffnen, und zog unverrichteter Dinge weiter. Der am Schließmechanismus entstandene Sachschaden fällt eher gering aus. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Ausstellerwagen auf Tuning-Messe zerkratzt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen auf der Tuning-Messe ausgestellten Lamborghini offenbar mutwillig beschädigt hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Täter zerkratzte den Lack des in der Halle B2 ausgestellten Sportwagens, wobei rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Zwei Verletzte bei missglückten Experimenten

Verbrennungen waren die Folge eines missglückten Chemie-Experiments am Sonntagnachmittag im Stadtteil Kluftern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Frau mit ihrem acht Jahre alten Kind auf der Terrasse ein chemisches Experiment durchgeführt, wobei es offenbar zur unkontrollierten Reaktion kam und die Kleidung des Kindes in der Folge Feuer fing. Sowohl das Kind, als auch die Mutter beim Löschversuch, zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Spezialklinik, die Erwachsene musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks führt der Polizeiposten Immenstaad.

Friedrichshafen

Unbekannter bestiehlt und attackiert Mann

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Uferstraße im Bereich der Musikmuschel ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein 46-Jähriger gibt an, von einem Unbekannten zunächst bestohlen worden zu sein. Als er den Täter darauf ansprach, habe dieser auf sein Opfer eingeschlagen. Der 46-Jährige nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf, konnte jedoch nicht verhindern, dass dieser mit der gestohlenen schwarzen Umhängetasche in Richtung Innenstadt davonrannte. Die Tasche konnte zwar später aufgefunden werden, aus dieser fehlten jedoch Wertsachen. Der Unbekannte wird als etwa 185cm groß und unter 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarzes, leicht gelocktes, schulterlanges Haar und ein arabisches Erscheinungsbild. Der Mann trug ein graues Shirt und hatte eine Art Handtuch auf seinem linken Arm. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Meckenbeuren

Gegen geparkten Wagen geprallt

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Wiesentalstraße einen Unfall verursacht, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sind. Der BMW-Lenker fuhr von der Tettnanger Straße in die Wiesentalstraße ein, kollidierte mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai und schob diesen auf einem Mercedes auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Unfall im Kreuzungsbereich

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16 Uhr bei Dietmannsweiler. Ein 81 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der Schletterholzstraße in Richtung Wiesertsweiler unterwegs und wollte die Neukircher Straße (L 333) überqueren. Dabei übersah er den Seat eines aus Tettnanger Richtung nahenden 57-Jährigen und nahm diesem die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde die 55-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Sipplingen

Sachbeschädigung an Eiswagen

Verdorbene Eiscreme und weiterer Sachschaden waren die Folge einer Sachbeschädigung zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Seestraße. Ein Unbekannter hatte das Starkstromkabel eines abgestellten Eiswagens offenbar mutwillig beschädigt. Durch die ausgefallene Kühlung wurde das darin gelagerte Eis schlecht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen

Salem

Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen einen am Bahnhof Salem geparkten Motorroller kurzgeschlossen, gestohlen und am Sonntag in der Schlossseeallee beschädigt zurückgelassen. Personen, die zwischen 14.30 Uhr und 1 Uhr auf den Rollerdieb aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Heiligenberg

Unfall - Gesundheitliches Problem ursächlich

Ein medizinisches Problem dürfte die Ursache einer Unfallfahrt gewesen sein, die am Sonntag kurz nach 18 Uhr am Postplatz endete. Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer war auf der L 201 von Steigen in Fahrtrichtung Heiligenberg unterwegs, als er seinen Angaben zufolge Unwohlsein verspürte und in der Folge auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender 55 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte die Gefahr, wich aus und bremste bis zum Stillstand ab, sodass es lediglich zum Spiegelstreifer kam. Am Postplatz in Heiligenberg kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er ein bepflanztes Bankett, wo die Ölwanne des Wagens aufriss, und kam nach einem überfahrenen Straßenpfosten zum Stehen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den 59-Jährigen. Zur Beseitigung der mehrere Meter langen Ölspur wurde die örtliche Feuerwehr hinzugerufen. Insgesamt dürfte Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro entstanden sein.

