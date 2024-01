POL-MK: Schlägerei nach Raketenzündung

Märkischer Kreis (ots) - Vier maskierte Personen haben am Neujahrsmorgen Molotowcocktails in bzw. gegen die Gesamtschule in Kierspe geworfen. Darüber hinaus gab es im Laufe der Silvester-Nacht - zwischen 18 und 6 Uhr - über 200 Einsätze für die Polizei unter anderem wegen Bränden, Streits, Verkehrsunfällen, hilfloser Personen, Sachbeschädigungen, entlaufener Hunde oder alkoholisierter Randalierer. Die Polizei war ...

