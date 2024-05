Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 18 Uhr erlitten. Der Biker befand sich in der Karlstraße an der Kreuzung mit der Schussenstraße auf der linken Fahrspur und hielt bei roter Ampel. Ein 52 Jahre alter KIA-Fahrer befand sich rechts neben dem Motorradfahrer auf der Geradeausspur und zog beim Losfahren nach links und kollidierte dabei mit dem Biker. Dieser verletzte sich leicht am Bein. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro beziffert.

Ravensburg

Einbrecher am Werk

Auf Wertsachen abgesehen hatten es offenbar Diebe, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Anton-Bruckner-Straße eingebrochen sind. Die Einbrecher gelangten über eine gewaltsam aufgebrochene Terrassentür in das Innere der Wohnung und durchsuchten diese. Dabei entwendeten sie Schmuck, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei misst Geschwindigkeit

Insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen, nachdem sie am Freitag zu schnell unterwegs waren. Beamte des Polizeireviers Ravensburg führten zwischen 9 und 12 Uhr auf der B 33 Höhe Dürnast Lasermessungen durch. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde bei erlaubten 70 km/h mit 112 km/h gemessen. Er muss nun zusätzlich zu einem empfindlichen Bußgeld mit Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Berg

Hund geht auf Radfahrer los

In die Wade gebissen wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Martinstraße von einem Hund. Der Radler wartete am Straßenrand auf seine Begleiter, als er plötzlich von einem Hütehund angegriffen wurde. Dieser biss den Senior in den Unterschenkel. Der 76-Jährige konnte sich schließlich unter Zuhilfenahme seines Fahrrads und durch Tritte vor weiteren Angriffen des Hundes schützen. Er wurde im Anschluss zur Behandlung seiner Wunden in ein Krankenhaus gebracht. den 50 Jahre alten Hundehalter erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bad Waldsee

Mann wird von Hund gebissen

Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung kommt auf eine 56 Jahre alte Hundehalterin zu, deren Vierbeiner am Sonntag gegen 14.45 Uhr einen Mann in den Arm gebissen hat. Der Schäferhund ging in der Schillerstraße auf den Hund eines 74-Jährigen los. Dieser zog seinen Vierbeiner von dem Angreifer weg, woraufhin der Schäferhund den 74-Jährigen kräftig in den Arm biss. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 56-Jährige Hundehalterin wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Altshausen

Kind überquert unachtsam die Straße - Unfall ist die Folge

Ein 7 Jahre altes Mädchen hat am Samstag kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße überquert und für einen Unfall gesorgt. Das Kind querte die Straße unvermittelt, weshalb eine 24-jährige Nissan-Fahrerin und eine 42 Jahre alte Daimler-Fahrerin stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Ein 17 Jahre alter Motorroller-Fahrer erkannte dies zu spät, bremste ebenfalls stark, stürzte zu Boden und touchierte dabei das Heck des Daimlers. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. An seinem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, die freiwillige Feuerwehr wurde zum Abstreuen ausgetretener Betriebsstoffe verständigt. Der Sachschaden am Daimler wird auf rund 100 Euro beziffert.

Wangen

Lkw beschädigt

Der Scheinwerfer eines Lkw, der am vergangenen Wochenende in der Hans-Kulle-Straße abgestellt war, wurde von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Isny

Unbekannte reißen Wahlplakat ab

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr ein Wahlplakat, das an der Ecke Untere Achstraße/Unterer Grabenweg aufgehängt war, abgerissen. Dabei entstand am Plakat geringer Sachschaden. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell