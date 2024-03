Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Leicht verletzt nach Unfall

Gifhorn (ots)

Prellungen an beiden Knien und der linken Hand zog sich eine 28-Jährige bei einem Unfall am 16.03.2024 in Gifhorn zu. Die Frau wollte mit ihrem E-Scooter die Braunschweiger Straße queren. Hierzu nutzte sie die Ampel in Höhe des Einmündungsbereichs der Bergstraße, um diese anschließend weiter zu befahren. Bei Grünlicht fuhr sie los, vor Erreichen der anderen Straßenseite wurde sie jedoch von einem Pkw erfasst. Dieser war zeitgleich von der Bergstraße in die Braunschweiger Straße eingefahren. Statt zu Halten und sich um die verletzte Frau zu kümmern, setzte die unbekannte Fahrerin bzw. der unbekannte Fahrer des Fahrzeugs die Fahrt unerlaubt fort. Zu dem Fahrzeug ist lediglich eine schwarze Lackierung bekannt.

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die 28-Jährige stand unter dem Einfluss des Geschehens und rief die Polizei nach Erreichen ihrer Arbeitsstätte. Zum Unfall und den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dem Hergang nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell