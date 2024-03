Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gifhorn (ots)

Am Abend des 11.12.2023 kam es zu einer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Eine maskierte Person betrat gegen 21:35 Uhr den Verkaufsraum und forderte Geld von der Kassiererin. Mit diesem entkam die Person anschließend über die Danziger Straße in Richtung Wolfsburger Straße. Die Polizei informierte hierzu am 13.12.2023 in einer Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5671559).

Bei der Tatausführung wurde der Täter von einer Kamera aufgenommen. Nach Beschluss des Amtsgerichts Hildesheim wurden die gefertigten Aufnahmen für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Der Täter wurde als Mann mit schlanker Statur beschrieben. Er trug bei der Tat eine dunkle Jacke mit Kapuze und einem auffälligen Reißverschluss in roter oder orangener Farbe. Die Hose war ebenfalls dunkel mit hellen/ reflektierenden Applikationen. Zudem führte der Täter eine Tüte in silberner und blauer Farbe mit sich.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell