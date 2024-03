Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz kam es am Ende der vergangenen Woche in Gifhorn. Am 15.03.2024, gegen 10:00 Uhr, stellte ein 81-Jähriger seinen roten Volkswagen up! ordnungsgemäß auf dem "Kaufland"-Parkplatz ab. Als er etwa eine halbe Stunde später wieder zu seinem Auto zurückkehrte, musste er erhebliche Schäden an der Frontstoßstange feststellen. Im linken Bereich war der Lack an einer Stelle bis auf den Kunststoff abgerieben, die Stoßstange im rechten Bereich sogar leicht aus der Befestigung gerissen. Das Fahrzeug stand in einer Parkreihe nahe des Eyßelheidewegs, dort in einer mittleren Parkbox.

Der Verursacher des Unfalls hatte den Parkplatz nach dem Zusammenstoß unerlaubt verlassen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

