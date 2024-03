Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Jugendliche werfen Steine

Leiferde (ots)

Die Polizei Meinersen sucht Zeugen in einem Ermittlungsverfahren nach einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Den bisherigen Ermittlungen nach betraten am 01.03.2024, gegen 19:00 Uhr, zwei Jugendliche die Sporthalle des Gymnasiums in Leiferde. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine Judostunde statt. Die Trainerin verwies die beiden Jugendlichen, da diese nur Zusehen wollten. Sie verließen kurz die Halle, begaben sich jedoch anschließend auf die Zuschauerränge und warfen von dort mehrere, ca. 6 cm große Steine wahllos auf die ca. 15 Trainierenden. Es wurde niemand verletzt, die Steine verfehlten die Personen jedoch nur knapp. Die jugendlichen Täter flüchteten vom Ort.

Die Polizei Meinersen sucht Zeugen und Hinweisgeber. Das Alter der Jugendlichen wurde auf zwischen 14 und 17 Jahre geschätzt, einer der beiden sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 97330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell