Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallzeugin gesucht

B 248 (ots)

Am Dienstag der vergangenen Woche, dem 12.03.2024, kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Unfall. Gegen 06:40 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von Voitze kommend in Richtung Ehra. Auf einem geteerten Feldweg zwischen diesen Ortschaften wollte sie eine Pause einlegen und verlangsamte zum Abbiegen nach Links die Geschwindigkeit. Beim anschließenden Einfahren auf den Weg kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda Oktavia. Dessen 27-jähriger Fahrer hatte ein hinter dem Ford fahrendes Fahrzeug überholt und den abbiegenden Ford übersehen. Der Mann verletzte sich leicht an der Hand. Die Polizei Brome nahm den Unfall auf und sucht die Fahrerin des unbekannten Autos, das zwischen dem Ford und dem Skoda fuhr als Zeugin. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05833 955500 entgegengenommen.

