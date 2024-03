Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Feststellungen bei Kontrollen

LK Gifhorn (ots)

Am gestrigen Montag untersagte die Polizei zwei Weiterfahrten, nachdem bei Kontrollen eine Beeinflussung der jeweiligen Fahrer festgestellt wurde. Am Morgen wurden zwei Beamte der Polizei Meine in Calberlah auf einen Citroen aufmerksam, das Fahrzeug befand sich im Kreisverkehr an der Mecklenburger Straße. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Abend führten mehrere Beamte der Polizei Gifhorn im südlichen Bereich der Braunschweiger Straße in Gifhorn eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Die Beamten bemerkten, dass ein Fahrzeugführer bei seiner Fahrt eine Dose in der Hand hielt und stoppten daraufhin den Volkswagen. Bei der Kontrolle wurde die Alkoholisierung des 58-jährigen Fahrers festgestellt, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,70 Promille. Auch gegen diesen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zudem wurden Strafverfahren gegen zwei 18-Jährige eingeleitet. Beide fuhren auf E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein Versicherungsschutz bestand. Die jeweiligen Feststellungen machten Beamte gegen 17:00 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn und gegen 20:30 Uhr auf der Hauptstraße in Meinersen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell