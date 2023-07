Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Delmenhorst (ots)

Am 14.07.2023, gegen 06:00 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Ellernstraße zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter stieg in der Annahme, die Bewohner seien ortsabwesend, über ein Fenster in die Wohnung des Mehrparteienhauses ein. Der Täter wurde jedoch bei der Tatausführung durch eine in der Wohnung befindliche Bewohnerin überrascht und floh unerkannt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559 0 zu melden.

