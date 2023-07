Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Scooter in Nordenham entwendet +++ Zeuge gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 12. Juli 2023, in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 23:40 Uhr, entwendete die bislang unbekannte Täterschaft zwei E-Scooter, welche in einem Hinterhof eines Brillenfachgeschäftes in der Fußgängerzone, Friedrich-Ebert-Straße, in Nordenham abgestellt waren.

Die Anzeigenerstatterin berichtete der Polizei, dass ihr bei Feststellung, dass ihr E-Scooter entwendet wurde, ein schätzungsweise 60-jähriger Mann mit grauen Haaren auf Ansprache berichtete, zwei Jugendliche mit E-Rollern gesehen zu haben. Der Mann habe vor dem Brillengeschäft gesessen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach diesem Zeugen.

Der Mann oder Personen, die Hinweise auf den Zeugen sowie die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

