POL-IZ: 240223.3 Kreis Steinburg: Das war knapp...

Itzehoe (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Itzehoe einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 08.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem offenstehenden Zigarettenautomaten in der Pünstorfer Straße. Die Inaugenscheinnahme des an einem Zaun angebrachten Gerätes ergab, dass Diebe es aufgehebelt und Zigaretten und Bargeld ...

mehr