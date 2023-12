Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alfdorf-Pfahlbronn: Brand in Schreinerei

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen brach in einer Schreinerei im Buchenweg ein Feuer aus. Gegen 6.50 Uhr hat ein benachbarter Anwohner bemerkt, wie am Firmengebäude Flammen aus dem Dach schlugen und informierte daraufhin umgehend die Rettungsdienste. Die örtliche Feuerwehr war letztlich mit Unterstützung aus Alfdorf, Welzheim und der Führungsgruppe Schwäbischer Wald mit 13 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig. Ihnen gelang es, das Feuer einzudämmen und letztlich auch zu löschen. Beim Brand wurde überwiegend eine Zwischendecke, Teile des Daches sowie technische Geräte in der Werkstatt beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 100.000 Euro und Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat zur Klärung der noch unklaren Brandursache Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell