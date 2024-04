Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Seniorin wird Opfer eines Raubes durch falschen Supermarktmitarbeiter - Zeugensuche

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 12.04.2024, gegen 13:45 Uhr, erschien ein angeblicher Mitarbeiter eines Supermarktes an der Wohnungstür einer Seniorin an der Kurt-Schumacher-Straße und gab ihr gegenüber an, dass er Spenden für arme Kinder einsammele.

Die 88- Jährige gewährte dem Mann Zutritt in ihre Wohnung, wohin er der Seniorin folgte und sich an deren Geldkassette bediente, die sie für eine Aushändigung einer Spende hervor holte. Der Mann bediente sich unvermittelt aus der Geldkassette, während er die 88- Jährige am Arm festhielt, sie zur Seite zog und sie anmahnte ruhig zu sein.

Außerdem stahl er Schmuck aus einem Schmuckkästchen.

Im Anschluss verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 160 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Stoffjacke und schwarzer Hose. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Ob es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter von Edeka handelte, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 240412-1508

