Landkreis Sigmarigen (ots)

Wald

Traktor macht sich bei landwirtschaftlichen Arbeiten selbständig - Mann lebensgefährlich verletzt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten hat sich auf einem Feldweg am Ortsrand am Montag gegen 17.15 Uhr der Traktor eines 73-Jährigen selbständig gemacht und diesen lebensgefährlich verletzt. Der Mann wollte auf einer Wiese Mäharbeiten mit einem Freischneider vornehmen, als der Traktor beim Entladen der Gerätschaften ins Rollen geriet und ein leichtes Gefälle hinabrollte. Wohl beim Versuch, wieder auf den Traktor aufzusteigen, stürzte der 73-Jährige. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz.

Sigmaringen

Werkzeuge gestohlen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte von einer Baustelle an der Bertha-Benz-Schule mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Täter stiegen offensichtlich mit einer Leiter in den Raum ein, in dem unter anderem eine Bohrmaschine und ein Schlagschrauber gelagert waren. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang in den vergangenen Tagen verdächtige Feststellungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Hoher Sachschaden und mehrere Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro und mehrere leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der L 280. Ein 37-Jähriger wollte kurz nach 7 Uhr auf der Strecke zwischen Sießen und Bad Saulgau mit seinem Skoda einen Dacia überholen. Dabei übersah er jedoch, dass er seinerseits bereits von einem Mercedes-Fahrer überholt wurde, und prallte beim Ausscheren seitlich in dessen Wagen. Der Mercedes geriet daraufhin ins Schleudern, kollidierte mit dem Dacia und kam ebenso wie der Skoda von der Fahrbahn ab. Alle drei Unfallbeteiligten sowie die Beifahrerin im Dacia zogen sich infolge der Zusammenstöße leichte Verletzungen zu. Drei Personen wurden durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um die teils stark beschädigten Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Krauchenwies

Transporter-Fahrer bei Unfall eingeklemmt

In seinem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt wurde ein 24 Jahre alter Sprinter-Fahrer am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 9.15 Uhr auf der B 311 ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der 24-Jährige zu spät, dass ein offensichtlich ortsunkundiger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von Göggingen in Richtung Krauchenwies mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, und fuhr diesem hinten auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien, ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für den übrigen Verkehr voll gesperrt. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Um den Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

