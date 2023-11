Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner entdeckt ungebetenen Gast

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Mehrfamilienhaus bemerkte ein Anwohner der Bremer Straße am Mittwoch, 15.11.2023, einen unbekannten Mann, der Hilfe benötigte. Nach dem Besuch einer Krankenhausambulanz in Polizeibegleitung führte der Weg des Mannes aus dem offenen Vollzug ins Polizeigewahrsam, damit er an eine Bielefelder Justizvollzugsanstalt übergeben werden konnte.

Wie der 48-jährige, polizeibekannte Mann in das Wohnhaus in Nähe der Einmündung der Diebrocker Straße gelangte und sich ein gebrochenes Handgelenk zuzog ist unbekannt. Der Hausbewohner entdeckte ihn gegen 00:30 Uhr im Keller liegend und rief die Polizei.

Streifenbeamte fanden im Rucksack des 48-Jährigen einen fremden Führerschein, zwei Mobiltelefone, eine Smartwatch und ein hochwertiges Fernglas. Das Dokument will er gefunden, die anderen Gegenstände geschenkt bekommen haben. Die Beamten stellten den Inhalt des Rucksacks sicher und nahmen ihn fest.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell