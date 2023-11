POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Bad Salzuflen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Mittwochnachmittag, 15.11.2023, fuhr ein Pkw einem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf, wodurch dieser in die Mittelschutzplanke geriet. Die A2 in Fahrtrichtung Dortmund war kurzzeitig komplett gesperrt. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Pkw, einem Mercedes ML, die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger ...

