Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher gestört

Weimar (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte augenscheinlich am Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr in einen Supermarkt in der Erfurter Straße zu gelangen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter bei seinem Tun von dem ausgelösten Alarm abgeschreckt wurde und das Weite suchte. Es entstand Sachschaden an der aufgebrochenen Tür.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell