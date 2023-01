Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handyshop - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

Zu einem Einbruch in einen Handyladen kam es am Freitagabend in der Zeit von 18.00 Uhr bis Samstagmorgen, 02.00 Uhr in der Hauptstraße in Weinheim. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Ladengeschäft verschafft und mehrere Smartphones entwendet. Die Schadenshöhe ist nocht nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Weinheim aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern bzw. zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 1003 zu melden.

