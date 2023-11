POL-BI: Lkw in Mittelschutzplanke der A2

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch, 15.11.2023, in einen Laden an der Straße Gehrenberg ein und stahlen eine große Menge an Kleidungsstücken. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Sie stiegen über ein Fenster im Souterrain auf der Rückseite des Gebäudes ein, das zwischen der ...

mehr