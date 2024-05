POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Gestürzter Motorradfahrer (04.05.2024)

Konstanz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täterschaft ein Einbruch in das Rathaus in der Straße Kirchbrunnen in Talheim verübt. Durch ein Fenster im Untergeschoss stieg die Täterschaft ins Gebäude ein, öffnete im Inneren gewaltsam mehrere Türen und gelangte so in die Räumlichkeiten der Volksbank. Dort ...

mehr