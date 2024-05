Polizeipräsidium Konstanz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täterschaft ein Einbruch in das Rathaus in der Straße Kirchbrunnen in Talheim verübt. Durch ein Fenster im Untergeschoss stieg die Täterschaft ins Gebäude ein, öffnete im Inneren gewaltsam mehrere Türen und gelangte so in die Räumlichkeiten der Volksbank. Dort gelang es der Täterschaft nicht den Geldausgabeautomaten zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Rathauses gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 erbeten.

