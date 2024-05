Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rotteil, Lkrs RW) Einbruchsversuch in Lebensmitteldiscounter (03.05.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Dem Polizeirevier in Rottweil wurde am Freitagabend gegen 22:50 Uhr ein versuchter Einbruch in Zimmern ob Rottweil in der Raiffeisenstraße in einen Lebensmitteldiscounter mitgeteilt. Offensichtlich hatte bislang unbekannte Täterschaft versucht über das Dach in das Objektinnere zu gelangen. Hierzu "lieh" sich die Täterschaft wohl eine Leiter in einem benachbarten Baumarkt. Auf dem Dach des Lebensmittelgeschäfts entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

