Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Bäckerei (03.05.2024)

Villingendorf (ots)

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter versucht in eine Bäckerei in der Rottweiler Straße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete gegen 00.30 Uhr im Bereich der Hintertür der Bäckerei Backkörble zwei vermummte Männer mit Brecheisen in den Händen. Als er auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Einbrecher. Eine nähere Beschreibung der beiden Unbekannten, die etwa 180 Zentimeter groß waren, liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Einbrecher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell