Friedrichshafen

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Nach Verkehrskontrollen am Dienstag im Stadtgebiet müssen zahlreiche Verkehrsteilnehmende mit Konsequenzen rechnen. Im Laufe des Nachmittags stoppten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen 45 Autofahrer, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren, und stellten darüber hinaus 21 Fahrerinnen und Fahrer fest, die während der Fahrt unerlaubt ein Mobiltelefon nutzten.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw-Tür

Verletzungen hat sich ein 41 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Dienstag gegen 17 Uhr in der Hünistraße mit einer Pkw-Türe zusammengestoßen ist. Eine 59 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin hatte ihren Wagen am Fahrbahnrand geparkt und öffnete die Türe beim Aussteigen unachtsam. Sie übersah den von hinten nahenden Zweiradfahrer, der infolge der Kollision leichte Verletzungen erlitt. Eine medizinische Versorgung des 41-Jährigen war an der Unfallstelle nicht erforderlich.

Immenstaad

Vorfahrt genommen - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Friedrichshafener Straße in die B 31 am Dienstag gegen 14.45 Uhr entstand Sachschaden. Ein 75 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte nach rechts auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei den von links kommenden 55 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem VW-Anhänger-Gespann in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. In der Folge kollidierte er mit dem Gespann. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 3.000 Euro Sachschaden, am VW und dem Anhänger beläuft sich dieser auf jeweils etwa 8.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen in der Seefelder Straße auf einem Privatparkplatz abgestellten Pkw augenscheinlich mutwillig beschädigt. Die Täter verursachten eine Beule im Kotflügel des grauen BMW, die von einem Schlag oder einem Tritt stammen könnte. Ob eine Gruppe unbekannter Personen, die sich gegen 1.15 Uhr lautstark an der Örtlichkeit aufgehalten haben soll, für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist aktuell nicht geklärt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

