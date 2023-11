POL-HI: Störung der Amtsleitungen im Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim behoben

Hildesheim (ots) - Landkreis Hildesheim - (jpm) Aufgrund einer technischen Störung sind die Polizeikommissariate in Alfeld, Bad Salzdetfurth, Elze und Sarstedt derzeit nicht über die Amtsleitung zu erreichen. Wie lange die Störung noch andauert, kann momentan nicht gesagt werden. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. In Notfällen ist der Notruf 110 zu ...

mehr