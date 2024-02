POL-MS: 11-Jährige im Bus fremdenfeindlich beleidigt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Die Polizei rechnet zum Neujahrsempfang der AfD am kommenden Freitag (16. Februar) mit vielen Demonstranten in der Innenstadt. "Die Erfahrungen bei Versammlungslagen mit Themenbezug zur AfD zeigen: Wir müssen mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstranten rechnen, die am kommenden Freitag beim ...

mehr