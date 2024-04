Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 76b - Korrektur -

Gernsbach (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 19-jährige Suzuki-Lenker die L 76b von Calw kommend in Fahrtrichtung Gernsbach. Kurz vor Kaltenbronn, in einer leichten Linkskurve, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Offenburg geflogen. Die L 76b wurde teilweise gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

