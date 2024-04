Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster

L 75 - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Rheinmünster (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, kam es auf der L 75, Einmündung K 3734, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 25-jährige Motorradfahrer befuhr die L 75, von Lichtenau kommend, in Richtung Rastatt. An der Einmündung der K 3734 bog eine 25-jährige Autofahrerin in die L 75 ein und wollte nach links in Richtung Rastatt weiterfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in eine Klinik verbracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.

/DMH

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell