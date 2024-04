Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Nachtragsmeldung

Durmersheim (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall gegen 18.10 Uhr in der Hauptstraße in Durmersheim lebensgefährlich verletzte 19-jährige Rollerfahrer verstarb im Laufe des Freitagabends in der Klinik an den Folgen des Verkehrsunfalles. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wird ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 05.04.2024, 19:28 Uhr

Durmersheim - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Offenburg Schwere Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Rollerfahrer am frühen Freitagabend in Durmersheim, welcher mit einem Pkw kollidierte. Der 26-jährige Autofahrer war von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße gefahren und übersah hierbei den herannahenden Roller. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.500 Euro.

