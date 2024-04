Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Kupfer und Messing gestohlen, gibt es Zeugen?

Seelbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte von einem Firmen- und Privatgelände in der Straße "Schloßweg" Kupfer- und Messingschrott im Wert von etwa 1.500 Euro gestohlen. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr haben die Diebe mehrere hinter einem dortigen Gebäude gefüllte Metallschrottkisten geleert und sind mit der Beute unerkannt entkommen. Bereits am Mittwochnachmittag konnte von dem Bestohlenen ein schwarzer BMW mit französischer Zulassung in verdächtiger Weise beobachtet werden. Ob der Wagen mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist noch unklar. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr bitten unter der Telefonnummer: 07821 277-0 um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell