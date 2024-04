Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kellerbrand -Nachtragsmeldung-

Lahr (ots)

Nachdem sich die Ursache eines Kellerbrands am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Flugplatzstraße zunächst als technischer Defekt darstellte, haben die weiteren Ermittlungen zwischenzeitlich zu einer anderen Einschätzung geführt. Vorgefundene Rückstände von Brennmittel lassen den Schluss zu, dass die Brandentstehung mutmaßlich auf eine vorsätzliche Entzündung zurückzuführen ist. Die Beamten der Kriminalpolizei sowie Kriminaltechniker haben Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

/wo

Pressemitteilung vom 04.04.2024, 10:59 Uhr

Lahr - Kellerbrand

Ein Kellerbrand hat am Donnerstagmorgen in der Flugplatzstraße zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt für den Brandausbruch gegen 9:15 Uhr verantwortlich gewesen sein. Vorübergehend evakuierte Bewohner des Mehrfamilienhauses und auch des angrenzenden Nachbargebäudes durften gegen 10 Uhr, nach Abschluss der Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr, wieder in ihre Wohnungen. Bislang sind keine verletzten Personen bekannt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von 15.000 Euro bewegen.

