Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: BAO FOKUS - Fahndungserfolg: Tatverdächtiger festgenommen Bezug: Öffentlichkeitsfahndung (24.05.2023) - u.a. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Wiesbaden / Marburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg, des Hessischen Landeskriminalamts und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen

Nachdem mehr als ein Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, konnte der Gesuchte am Donnerstag, 25. Mai, gegen 11.20 Uhr in seiner Wohnung in Marburg festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Derzeit wird seine Wohnung durchsucht. Die Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin ist für morgen (26.05.2023) geplant.

In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen unter Koordinierung des Hessischen Landeskriminalamts - BAO FOKUS - wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in mehreren Fällen sowie Besitzes kinderpornographischer Inhalte wurde seit gestern Abend (24.05.23) öffentlich nach dem bis dahin unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen nahm der Mann über eine Internetcommunity-Plattform Kontakt zu Kindern und Jugendlichen - alle weiblich - auf und tauschte sexuelle Inhalte mit ihnen aus. Teilweise traf er sich auch mit ihnen und führte gegen Zuwendungen sexuelle Handlungen mit den Mädchen durch. Derzeit ist von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland auszugehen. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der noch andauernden Maßnahmen und der noch nicht erfolgten Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin können weitere Informationen erst im Laufe des morgigen Nachmittags erteilt werden.

Mögliche Opfer können sich weiterhin an das Polizeipräsidium Nordhessen per Telefon 0800-1108801 sowie 0561-910-4444 wenden.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell