Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Stahl-Mast beschädigt worden

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Dienstag (18. April 2023) kam es zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr am Wil-kenshofweg in Emmerich zu einer Unfallflucht. Auf einem an der Adresse befindli-chen landwirtschaftlichen Hof wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteil-nehmer, ein Stahl-Mast beschädigt. Der Mast, welcher sich in einem Grünstreifen befand, war durchbrochen worden. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrs-beteiligung zu machen. Die Polizei Emmerich sucht nach Zeugen und bittet darum sich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell