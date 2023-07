POL-LIP: Lemgo - Lieme. Auffahrunfall mit vier Verletzten.

Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (26.07.2023) ergaunerten Betrüger Gold von einer 83-jährigen Frau. Vorgegaukelt wurde am Telefon, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte und die Angerufene nun für die Kaution aufkommen müsse. Verunsichert übergab die Leopolshöherin Gold in einer Tüte einer Person, die als "junge Frau" beschrieben wurde. Die Übergabe fand vermutlich in der Fettpottstraße statt, ...

mehr