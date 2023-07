Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Betrüger erbeuten Gold.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.07.2023) ergaunerten Betrüger Gold von einer 83-jährigen Frau. Vorgegaukelt wurde am Telefon, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte und die Angerufene nun für die Kaution aufkommen müsse. Verunsichert übergab die Leopolshöherin Gold in einer Tüte einer Person, die als "junge Frau" beschrieben wurde. Die Übergabe fand vermutlich in der Fettpottstraße statt, die genaue Uhrzeit ist nicht bekannt. Die Betrügerin flüchtete mit einem dunklen Auto in unbekannte Richtung. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 6 unter 05261 9330 zu melden.

